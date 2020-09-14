После своего выступления актер на глазах у всех сделал предложение своей девушке, с которой вместе уже на протяжении двух лет.

Во время воскресного эфира "Танцев со звездами" зрители стали свидетелями необычного сюрприза, который один из участников устроил для своей девушки. Актер Тарас Цымбалюк сделал предложение своей возлюбленной Тине Антоненко.

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После своего выступления актер на глазах у всех сделал предложение своей девушке, с которой вместе уже на протяжении двух лет. Тарас вручил любимой роскошный букет белых роз и кольцо, пишет ТСН.

Тина в свою очередь ответила ему заветное "да".

Смотрите видео с 6 мин. 10 с.:

Напомним, в этом выпуске танцевальное шоу покинула Слава Каминская и ее партнер Дмитрий Дикусар. Звезды исполняли чувственный контемп под песню Ирины Билык "Нас нет".

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Автор: УНИАН