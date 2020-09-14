Во время воскресного эфира "Танцев со звездами" зрители стали свидетелями необычного сюрприза, который один из участников устроил для своей девушки. Актер Тарас Цымбалюк сделал предложение своей возлюбленной Тине Антоненко.
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После своего выступления актер на глазах у всех сделал предложение своей девушке, с которой вместе уже на протяжении двух лет. Тарас вручил любимой роскошный букет белых роз и кольцо, пишет ТСН.
Тина в свою очередь ответила ему заветное "да".
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Напомним, в этом выпуске танцевальное шоу покинула Слава Каминская и ее партнер Дмитрий Дикусар. Звезды исполняли чувственный контемп под песню Ирины Билык "Нас нет".
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