Актер хочет поехать к родителям.

Украинский актер, участник нового сезона шоу "Танцы со звездами" Тарас Цымбалюк рассказал, что после танцевального шоу хочет поехать к своим родителям.

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Об этом он сказал в эксклюзивном интервью УНИАН.

"Поеду к родителям в Корсунь со своей будущей женой, где-то на пять дней. Там очень красивая природа. Мы будем гулять, общаться, пойду на рыбалку с папой. А вообще я хочу отправиться в тур по Украине. Поездить Львовской областью, увидеть замки, увидеть Черниговскую область, крепости", - сказал Тарас.

Полный текст интервью читайте по ссылке.

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Авторы: Ольга Броскова, Диана Могилевич