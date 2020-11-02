Вчера на телеканале «1 + 1» состоялся десятый прямой эфир главного танцевального шоу страны «Танці з зірками». Вечер, посвященный Хэллоуину, запомнился зрителям яркими танцевальными номерами, сменой партнеров и трогательными историями о самом сильном страхе звездных участников.

Десятый эфир главного танцевального шоу страны поражал зрителей не только яркими перевоплощениями участников, судей и ведущих проекта, но и откровенными историями звезд о своих страхах и настоящей ожесточенной борьбой за место в финале. На паркете пары исполнили сразу три танца: первый - с новым партнером, согласно правилам шоу, и два танца в формате танцевальных батлов между парами - впервые в проекте.

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«Черная пантера» проекта Санта Димопулос на паркете перевоплотилась в соблазнительную горничную, а ее партнер «по обмену» Кирилл Васюк - у швейцара отеля. Перед выходом на паркет звезда призналась, что страх, который преследует ее всю жизнь - это страх, что окружающие считают, что ей все легко дается в жизни. Санта призналась, что когда ее пригласили принять участие в шоу, она долго колебалась потому, что не успела вернуться к своей идеальной форме после рождения дочери, а потому понимала, что работать придется вдвое больше других участников. Поэтому перед каждым эфиром она тренируется на пределе своих сил, чтобы достойно танцевать на паркете.

В десятом прямом эфире Санта и Кирилл исполнили фристайл и получили 37 баллов от судей проекта. Влад Яма прокомментировал выступление пары так: «Санта работает и в течение недели, и сейчас. Все это видно по каждому шагу в этом фристайле: и румба, и самба, и пасодобль - все удалось», - отметил судья проекта. Приглашена судья эфира Наталья Могилевская тоже отметила высокий уровень подготовки звезды: «Сегодня, Санто, я буду безусловно поддерживать тебя. Я точно так же, как и ты пропадала в спортзале, поэтому знаю, чего стоит танцевать на таком уровне. Ты большая молодец», - сказала певица.

Главная конкурентка Санты Димопулос - Надежда Мейхер в этот раз танцевала венский вальс с Максом Леоновым. Певица признались, что сегодня у нее нет страхов, ведь самый сильный свой страх она пережила при рождении первенца, когда боялась потерять будущего ребенка. Танец пары поразил всех судей проекта, а Екатерина Кухар обратилась к паре с такими словами: «Это был лучший вальс в этом сезоне, и после этого танца появилась не только надежда, но и уверенность в том, что мы увидим вас в суперфинале», - сказала прима. За свое выступление Надежда и Макс получили 39 баллов от судей.

Рок-дива Юлия Санина перед выходом на паркет призналась, что больше всего почувствовала страх во время прошлого эфира, когда травмировала ребро и дальнейшее участие звезды в проекте оказалась под угрозой. На паркете Юлия Санина танцевала фьюжн с Ильей Падзиной в образах ангела и демона и получила за свое выступление 38 баллов.

Екатерина Кухар в образе медсестры Милдред Рэтчед выписала певице пропуск в «палаты» Санты Димопулос и Надежды Мейхер. А Наталья Могилевская отметила: «Юля, ты моя фаворитка. У тебя невероятные результаты и развитие в проекте», - сказала судья.

Холостяк Сергей Мельник признался, что самый большой страх в жизни он уже пережил - из-за травмы колена ему пришлось покинуть футбол. Сейчас Сергей боится покинуть проект и подвести таким образом и свою партнершу, и всех, кто голосует за их пару. На паркете в десятом эфире Сергей исполнил страстное танго с Яной Цыбульской в ​​образе соблазнительных вампиров. За свое выступление пара получила 38 баллов. Судьи проекта единогласно сошлись в выводах, что Сергей показал большой рост на проекте с момента первого эфира шоу.

«Я приказываю тебе, бросать все шутки по футболу и заниматься хореографией. Посмотри только, какие у тебя успехи» - отметил Григорий Чапкис.

Самый большой страх Сергея Танчинца - перестать быть примером для своих детей. Именно поэтому сейчас фронтмен группы БЕZ ОБМЕЖЕНЬ так много работает. На паркете Сергей танцевал квикстеп с Аделиной Дели в образе безумного клоуна. За свое выступление пара получила 35 баллов. И хотя у судей были замечания по технике во время танца, Екатерина Кухар все же отметила, что получила «убийственное удовольствие» от номера.

Телеведущая Ольга Фреймут вспомнила историю, когда однажды она в рамках командировки заселилась в гостиничный номер, который оказался в ужасном состоянии, поэтому ей пришлось собрать вещи и покинуть отель. Тогда она думала, что за столь дерзкий поступок ее могут уволить, аллей ей предложили стать ведущей нового проекта о гостиничном сервисе. На паркете Ольга станцевала с Дмитрием Дикусаром и получила за свое выступление 35 баллов.

После выступлений участников на зрителей ждал еще один сюрприз - танцевальные батлы пар. На паркет приглашались по две пары, которые одновременно танцевали по два танца, а оценки от судей добавились к общему результату.

По результатам судейского и зрительского голосования в зоне риска оказались Ольга Фреймут и Илья Падзина и Сергей Мельник и Аделина Дели. В десятом прямом эфире шоу покинула пара Оли Фреймут и Ильи Падзины.

Напомним, встречали пары на балконе в десятом прямом эфире ведущие «Сніданку з 1 + 1» Егор Гордеев, Неля Шовкопляс, Руслан Сеничкин и Людмила Барбир, которые перевоплотились в семью Адамс, а четвертой приглашенной судьей стала Наталья Могилевская в образе жены Дракулы. Постоянные судьи проекта тоже удивили зрителей своими перевоплощениями: Григорий Чапкис в образе графа Дракулы, Влад Яма - Франкенштейна, а Екатерина Кухар - медсестры Милдред Рэтчед.

Специальными гостями вечера стали Наталья Могилевская, которая исполнила песню «Місяць», и финалист девятого сезона «Голосу країни» KHAYAT с телепремьерой песни «Темно».

Смотрите шоу «Танці з зірками» каждое воскресенье в 21:00 на телеканале «1+1».

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Автор: УНИАН