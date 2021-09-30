Джамала: "Танцы со звездами" - классная возможность поиграться во все, что угодно. Быть смелой, открытой, экспериментировать

Украинская певица Джамала в интервью УНИАН рассказала, кого считает своим конкурентом на шоу "Танцы со звездами", кто из артистов вызывает восхищение, а также о своей музыке, семье и сложных периодах в жизни.

Джамала, вы стали участницей обновленного сезона шоу "Танцы со звездами". Что нового дал вам этот проект?

Честно говоря, я даже не ожидала, что танцы мне настолько понравятся. "Танцы" открывают во мне знания не только в области тела - своих ног, рук, головы, а еще и смелости. Здесь прикольно то, что это не просто про технику или про какие-то задачи на каждую неделю. Важно, чтобы каждое выступление было целостным, как постановка. Если ты каждый раз будешь играть себя, то это никому не интересно. Поэтому очень важно перевоплощаться. Это классная возможность поиграться во все, что угодно - быть смелой, открытой, экспериментировать.

Я считаю, что просто техника никому не интересна. Конечно, важно иметь пластичное тело, но этого недостаточно. Это как с вокалом. Ты можешь обладать техникой, но не имея уникального тембра, поющей души и горящих глаз, твои голые безтембральные ноты никому не будут нужны. Мы любим певцов за их абсолютное откровение.

Вас периодически критикуют судьи проекта. Как в целом относитесь к критике?

Судьи для того и нужны. Это, условно, ориентир для зрителя. Поэтому здесь и есть такое голосование - и жюри, и зрителей. Они помогают людям увидеть ошибки участников или наоборот. И критикуют они абсолютно всех, и хвалят абсолютно всех. В целом, я нормально к этому отношусь. Не испытываю чувства обиды.

Общение с судьями важно, так как это не игра в одни ворота. Нужно понимать, что они думают о нас, что мы думаем о них, согласны ли мы с ними. Например, была ситуация, когда судья шоу Влад Яма сказал, что никто из жюри не был экспертом в области народных танцев. И, скажем так, это прозвучало слегка неуважительно по отношению к народникам. Сказать, например, что гопак легче ча-ча-ча - невозможно, так как народный танец тоже имеет свои сложности. В этом случае я выступила только в защиту всех народников.

Вы уже определились с главным конкурентом на проекте?

Я - максималист, и для меня важно, чтобы все было идеально. Когда я погружаюсь в новую сферу, не все сразу получается идеально. И это настоящая смелость - танцевать для вас. Вы только вслушайтесь в это: не петь, а именно танцевать!

Конечно, и Ольга Харлан, и Lida Lee, и Александра Зарицкая очень классно ведут себя на проекте. Так что конкурентов много, и это прекрасно!

Вам есть, чем удивить судей и зрителей на "Танцах со звездами"?

Буду удивлять преображением, танцами, актерской игрой и всем-всем-всем.

Параллельно с танцами вы продолжаете заниматься своей основной деятельностью - музыкой. Возможно, планируете ли в ближайшее время какие-то коллаборации?

Одна из последних коллабораций - это "Моя земля" с Tayanna. И я очень рада, так как песня получилась очень глубокой, светлой, интересной. Мне кажется, что это может быть даже новый молодежный патриотичный гимн. Мы исполняем ее на разных ивентах, в том числе поем ее с детьми.

А какую музыку слушали в детстве вы? Как менялись ваши музыкальные вкусы?

В детстве я слушала много разной музыки – от Эллы Фицжеральд до Уитни Хьюстон, Марайи Кэри, Майкла Джексона… Но у меня был базис, который помогал мне ориентироваться - музыкальное училище, консерватория, много классики и хорошей народной музыки. Все это помогало мне формировать свой музыкальный вкус. Сейчас в своем творчестве я все это комбинирую и принимаю разные вызовы. Я пишу свою музыку на стыке разных стилей. Хоть это и поп-музыка, но звучит как соул, электронщина, джаз и иногда даже как хип-хоп, в случае коллаборации с ALYONA ALYONA. Сейчас мне нравится треки Cardi Bi, музыка Doja Cat и т.д.

Какие украинские артисты достойны внимания?

Сейчас появляется много классной музыки. Понравился последний альбом TVORCHI, Тонкой. Так же интересно наблюдать за артистами, с которыми мы начинали в одно время. Например, Один в Каноэ, Вивьен Морт или ONUKA. Кто-то стал более известным, кто-то остался в своей нише. Но суть в том, что все это - настоящая музыка, которая имеет место быть. В целом я восторгаюсь каждым исполнителем - от музыкальной простоты Океана Эльзы до глубины Бумбокса.

Кто, по вашему мнению, мог бы представлять Украину на Евровидении-2022?

А что, уже объявлены претенденты? Ведь тут важен комплекс – песни и исполнителя.

Как победительница самого главного песенного конкурса, что можете посоветовать артистам?

Написать классную песню, которая соответствовала бы по духу, была бы смелой, была бы вашим откровением. И если это ваше откровение, то она станет откровением и для всех.

Мне кажется, сложно в период пандемии написать классную, воодушевленную музыку, так как многие сейчас психологически истощены. А где вы черпаете вдохновение?

В последнее время было много интересных проектов. Например, выступление с Андреа Бочелли, участие в шоу "Маскарад" и "Танцы со звездами". Это я в нестандартной своей сфере. Каждый выход в новую зону - это и есть вдохновение.

Как-то о песне "Крыла" вы сказали, мол, она о том, что у каждого есть человек, который может подарить крылья в сложные периоды. Были ли у вас такие ситуации?

А вы думаете, что у меня не было сложных ситуаций? Послушайте мои песни. Я всегда говорю, что мы неразделимы. Все, что я пою, я проживаю, я чувствую. Иначе нет смысла выходить с этим к зрителю. И, конечно, у меня были разные ситуации - разочарование, недопонимание, обиды и все-все-все на свете. Я тоже и смеюсь, и плачу. Я же человек, и живу своей жизнью.

У вас счастливый брак, двое сыновей. Как успеваете совмещать семью, музыку и танцы?

Сейчас совмещать сложнее всего - много музыки, много танцев и очень маленькие дети. Это все очень сложно, так как еще и мало сна. Но я стараюсь каждый свободный момент уделить семье - покормить их, погулять, просто побыть с ними. Я чувствую, что у них нет ко мне какой-то обиды или что они чего-то недополучают. Я все сделаю для того, чтобы у них было абсолютно все.

После оккупации Крыма вы в нем не бывали. Удается ли видеться с родными?

Да, уже семь лет я не была в Крыму. Мои родные приезжают в Киев, так и видимся.

Скажите, какими достижениями, кроме победы на Евровидении, гордитесь?

Я горжусь тем, что моя музыка собирает целые залы в Украине и за пределами моей страны. Я пою свои песни, которые людей вдохновляют, меняют их жизнь. Это невероятная ответственность, и я этим очень горжусь. Буду рада видеть всех-всех-всех на моем концерте, который состоится в Киеве 21 октября.

Автор: Диана Могилевич

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