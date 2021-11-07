Артист вышел на паркет с партнершей Алиной Ли и отцом.

Украинский певец Дмитрий Каднай в десятом эфире шоу "Танцы со звездами" вышел на паркет с партнершей Алиной Ли и отцом Михаилом Юрьевичем.

Артист признался, что еще в детстве мечтал, что однажды выйдет на танцевальный паркет, а в зале его будет поддерживать папа. Но все сложилось намного круче. Они вместе станцевали зажигательный степ на главном танцевальном паркете страны, тем самым исполнив мечту Дмитрия.

Судья шоу Екатерина Кухар отметила, что Михаил Юрьевич - просто "бомба-ракета-пушка". Другие судьи Влад Яма и Макс Чмерковский также выразили восторг и засыпали отца Кадная комплиментами.

Читайте также"Смысла нет": украинский телеведущий высказался о песнях Оли ПоляковойЗа свой танец они получили максимальное количество баллов - 30.

Ранее УНИАН сообщал, что бабушка солистки KAZKA устроила настоящее сватанье на "Танцах со звездами".

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Автор: Диана Могилевич