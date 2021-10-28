Алена Шоптенко высказалась об участниках шоу.

Украинский хореограф и победительница одного из сезонов шоу "Танцы со звездами" Алена Шоптенко в этом году стала главным хореографом проекта. Так, звезда много времени проводит с участниками на репетициях, и уже спрогнозировала кто из них окажется в финале.

Об этом говорится в программе "Завтрак с 1+1".

После восьмого эфира на шоу остались всего шесть звездных участников. Так кто же из них может оказаться в финале и забрать главный приз?

"Я не могу говорить об этом, я с этими людьми вижусь каждый день, переживаю все танцы. Мне кажется, что в финале 100% будет спортсменка, потому что на самом деле это было бы интересно, актер и кто-то из шоу-бизнеса", – заявила она.

Читайте такжеДочь Поляковой оскандалилась неприличным жестом для "40-летних женщин"Отметим, на проекте "Танцы со звездами" остались фехтовальщица Ольга Харлан, певцы Дмитрий Каднай, Александра Зарицкая и Melovin, актеры Константин Войтенко и Артур Логай.

Напомним, ранее MELOVIN жестко "прошелся" по Илоне Гвоздевой после совместного танца на шоу.

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Автор: Диана Могилевич