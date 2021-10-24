Сегодня Дмитрию Дикусара исполнилось 36 лет.

Украинский хореограф Дмитрий Дикусар сегодня, 24 октября, отмечает свой день рождения. Но даже в такой праздник он вышел на паркет "Танцев со звездами" и станцевал румбу с Ольгой Харлан и Анной Ризатдиновой.

После их выступления одна из ведущих балкона, звезда "Женского Квартала" Ирина Сопонару взяла торт и ткнула его в лицо Дикусара. Отметим, это такая забавная традиция, которую проводят с именинником.

"Дикусар в сливках. Да это же моя мечта. Ням-ням-ням", - прокомментировала курьез другая ведущая балкона Анастасия Оруджова, которая покинула проект из-за травмы в самом начале.

Отметим, судьи Екатерина Кухар, Влад Яма и Макс Чмерковский оценили выступление Дикусара, Харлан и Ризатдиновой в 25 баллов.

Читайте также"Захотелось внуков": Леся Никитюк шокировала неожиданным признаниемНапомним, в восьмом эфире шоу "Танцы со звездами" на паркет вернулась Илона Гвоздева. Она станцевала вместе с MELOVIN и Лизой Русиной. Они показали жаркое шоу, вопреки тому, что долгое время публично скандалили.

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Автор: Диана Могилевич