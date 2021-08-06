Татуированный красавец пощеголял мышцами и резво покрутил ягодицами на камеру.

"Танцующий миллионер" Джанлука Вакки поразил фанатов новым видео. На нем итальянский бизнесмен устроил "горячее" шоу в приспущенных плавках.

Новые танцы Вакки показал на своей странице в Instagram.

Татуированный красавец пощеголял мышцами и резво покрутил ягодицами на камеру. 53-летний бизнесмен имеет спортивный вид. Вакки не стыдится своего тела, поэтому выбрал для зажигательных танцев откровенные плавки кораллового цвета, которые он раскованно приспустил.

Джанлука Вакки устроил свое "горячее" шоу на палубе яхты. Миллионер наслаждается отдыхом под свою новую песню. На видео бизнесмен выполнял соблазнительные движения и демонстрировал всю красоту своего тела.

Поклонницы Вакки пришли в восторг от танцев миллионера. Они называют бизнесмена "красавчиком" и пишут ему откровенные комментарии.

"Очень жарко", "завидую вашей жене", "не каждый молодой человек так сможет", - отметили фанатки.

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Автор: Иван Бойко