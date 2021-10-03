Певица приобрела участок под Киевом, в селе Крюковщина.

Украинская певица Надя Дорофеева в программе "Светская жизнь" рассказала, что ее коллега Джамала приобрела участок по соседству с ней.

"Это приятно. Мы общались с Джамалой о местности. Это классное решение. Нам там очень нравится. Там классно", - рассказала Надя.

Отметим, пока Джамала никак не прокомментировала свою новую покупку. Известно то, что она вместе со своим мужем и сыновьями живет в киевской квартире, но, видимо, вскоре переедет в загородный дом.

Джамала - украинская певица, народная артистка Украины (2016). Исполняет песни в жанрах джаз, соул, фанк, фолк, поп и электро, а также принимает участие в оперных постановках и шоу.

Творческая карьера началась в 2001 году. По состоянию на 2018 год записала и выпустила пять студийных альбомов, один концертный и два мини-альбома, в которые вошли песни на английском, украинском, русском и крымскотатарском языках. В 2016 году одержала победу на 61-м конкурсе песни "Евровидение 2016" в Стокгольме с песней "1944".

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Автор: Диана Могилевич