Она не смогла скрыть своего возмущения.

Украинская телеведущая Ольга Фреймут попала в очередной скандал. В сети появилась ее цитата о пренебрежении к мужчинам, которые не идут воевать на фронт.

Это псевдозаявление быстро распространилось и вызвало волну хейта среди пользователей. В нем был такой текст:

"Я глубоко презираю уклонистов, и мне противно за мужчин, которые не желают воевать за свою страну. Мне стыдно перед англичанами за такую низость уклонистов. Мы здесь с мужем в Лондоне объясняем им, что не все мужчины в Украине такие жалкие", - опубликовала скрин фейка Ольга Фреймут у себя на странице в Instagram.

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А потом сама решила расставить все точки над "і", подчеркнув, что это не ее слова.

"За время войны я не дала и не дам ни одного интервью. То, что сейчас происходит и мне приписывают какие-то цитаты с русизмами, с дешевым языком, с вильгарными мыслями - это просто спланированная атака на мое имя. Я даже такой лексикой не пользуюсь", - написала Фреймут.

Ведущая также отметила, что ей важна собственная репутация. Поэтому, чтобы установить справедливость, она уже обратилась к специалистам.

"Мои юристы уже ищут того, кто написал эту псевдоновесть об уклонистах и прописал как мою цитату. Юристы над этим работают. Надеюсь, что мы сможем подать в суд и найти автора. Поэтому не верьте, пожалуйста. Верьте лучше мне", - подчеркнула Ольга.

К слову, сейчас Ольга Фреймут вместе с детьми и мужем Владимиром Локотком находится в Великобритании.

Напомним, ранее Ольга Фреймут поскандалила в сети из-за нового фото дочери.

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