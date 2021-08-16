Уже в небе Снежана Бабкина впервые за 6 лет пережила паническую атаку – ей не хватало воздуха и бросало в жар, рассказала звезда.

Снежана Бабкина вместе со своим известным мужем - украинским певцом и актером Сергеем Бабкиным летали из Киева во Львов на фестиваль "Украинская песня". При этом звезд сильно возмутило состояние самолета. По словам Бабкиной, он был похож на старый автобус, из-за чего она пережила паническую атаку.

Об этом сама Снежана Бабкина написала на своей странице в Instagram.

По словам Бабкиной, которая часто гастролирует со звездным мужем, таких древних самолетов она не видела никогда.

"Когда я зашла в самолет, я, извините, была шокирована! Я такого самолета не видела никогда! Это похоже на супердревний автобус, но ему же в воздух подниматься! С нами! Сначала я с трудом договорилась с собой, чтобы не выйти. Честно говорю, мне легче было выйти, купить билеты домой в Харьков, и гори оно все синим пламенем", - заявила она.

Все же она не вышла из самолета, а пристегнула ремень и долетела во Львов. Правда, поездка ей не понравилась, поскольку самолет очень трясло.

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"Когда самолет завелся, во мне внутри все тоже завелось. Вибрация такая! Мозги трясутся, кажется сейчас выпадут. И так весь полет", - поделилась впечатлениями Снежана.

Она добавила, что во время полета разулась и закинула ноги на Сергея Бабкина, а забрала свою обувь в другом конце самолета, куда ее унесло из-за вибрации. Уже в небе Снежана Бабкина впервые за 6 лет пережила паническую атаку, ей не хватало воздуха и бросало в жар.

В комментариях пользователи поддержали недовольство Снежаны Бабкиной. Одни сочувствовали, другие делились своими неприятными воспоминаниями об украинских авиалиниях:

"Как такое вообще допускают к полетам";

"Я сначала подумала, что вы в музее авиации";

"Понимаю вас. В этом году летели 40 минут в турбулентности, стюардессы скрылись, в салон пошел горячий воздух, молился весь салон. Три раза Днепр пересекли пока сели";

"Шторки в самолете как в поезде".

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Автор: Виктория Гордиенко