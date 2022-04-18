Повалий выступила на концерте в России.

Опальная певица Таисия Повалий, которая молчит о войне в Украине, выступила в России на одной сцене с Николаем Басковым и Стасом Михайловым.

Они приняли участие в концерте "Шансон года 2022". С Михайловым Повалий спела в дуэте песню "Что с тобой? Как же я?".

Отметим, Таисия Повалий уже много лет живет и работает в РФ, а о войне в родной Украине она молчит. Из-за молчания ее внесли в "черный список" артистов, которые молча поддерживают путинский режим.

При этом и Стас Михайлов, и Николай Басков активно поддерживают "фюрера" Владимира Путина, который 24 февраля 2022 года развязал полномасштабную войну на территории независимой Украины.

Ранее УНИАН назвал 5 российских знаменитостей, поддерживающих войну в Украине.

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