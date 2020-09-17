Певица опубликовала новый пост.

Известная певица Светлана Лобода опубликовала в Instagram новую фотографию.

На снимке звезда позирует в блестящем мини-платье с длинными рукавами и босоножках на высоком каблуке. В руке она держит клатч. Вероятно, сейчас Лобода отдыхает на море.

"Как хорошо этим вечером у моря. Как легко и спокойно. Вот если бы тебя ещё рядом", - написала певица.

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Автор: Диана Могилевич