Певица показала фото / instagram.com/lobodaofficial
Известная певица Светлана Лобода опубликовала в Instagram новую фотографию.
На снимке звезда позирует в блестящем мини-платье с длинными рукавами и босоножках на высоком каблуке. В руке она держит клатч. Вероятно, сейчас Лобода отдыхает на море.
"Как хорошо этим вечером у моря. Как легко и спокойно. Вот если бы тебя ещё рядом", - написала певица.
Другие новости по теме:
- Экс-супруга рэпера Сереги призналась, что он ее избивал
- "Было очень больно": Эмили Ратаковски подвергалась сексуальному насилию
- "Не идет": певица Jerry Heil показала фото со съемок клипа и нарвалась на критику
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram