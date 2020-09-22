Лобода изменила прическу.

Известная певица Светлана Лобода приехала в Киев и выступает на радиостанциях.

На радиостанциях звезда появилась в новом образе. Привычные белые локоны она зачесала назад. При этом Светлана сделала прическу с эффектом мокрых волос. Также певица изменила макияж - привычную яркость на нюд.

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Автор: Диана Могилевич