Певица показала фото / instagram.com/lobodaofficial
Известная певица Светлана Лобода приехала в Киев и выступает на радиостанциях.
На радиостанциях звезда появилась в новом образе. Привычные белые локоны она зачесала назад. При этом Светлана сделала прическу с эффектом мокрых волос. Также певица изменила макияж - привычную яркость на нюд.
Певица показала фото / instagram.com/lobodaofficial
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