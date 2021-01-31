Известная певица Светлана Лобода опубликовала в Instagram новый снимок.
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На фото она позирует в черном нижнем белье. Стоит отметить, что у нее красивая фигура. Это и не странно, ведь Лобода занимается спортом и придерживается правильного питания.
"Не живи чьей-либо жизнью или идеей о том, что значит женственность. Женственность — это ты. Женственность — это всё, что внутри тебя", - подписала фото певица.
Фанатам понравился такой снимок. Они засыпали Лободу комплиментами.
"Нежная", "Невероятная", "Фото очень красивое", - пишут поклонники.
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