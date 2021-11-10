Валентина Войтенко пришла поддержать мужа на шоу.

Жена украинского актера и участника шоу "Танцы со звездами" Константина Войтенко Валентина написала пост на своей странице в Instagram после примирения с супругом в прямом эфире.

"Мужа поддержала, себя отстояла, тему реальных, а не иллюзорных семейных отношений в милионную аудиторию запустила. Напряжение снято! Эврика!" - отметила Валя.

Читайте также"Прости, что сделал тебе больно": участник "Танцев" растрогал извинениями перед женойОна подчеркнула, что очень важно отстаивать себя, свои границы и свой выбор.

"Я горжусь собой. Также я горжусь Костей. Костя, прости, но я хочу сказать об этом!" - продолжила супруга Войтенко.

Девушка рассказала, что ее муж очень много работает, помимо съемок в шоу "Танцы со звездами".

"Я восхищаюсь твоей работоспособностью и переживаю за твоё здоровье! Но! Знаю, что ты силён и справишься... Костя танцует лучше всех", - подытожила Валентина.

Напомним, в одном из прямых эфиров шоу "Танцы со звездами" Константин Войтенко рассказывал, что его жена пробовалась на роль танцовщицы на "Танцах со звездами", а он - участника. В результате его взяли, а ее нет. Актер утверждает, что это и стало причиной семейного конфликта. Но девушка в разгромном посте уверяла, что причина их сложных отношений пока - вовсе не ее неучастие в шоу.

После череды ссор и обсуждения в прямых эфиров отношений пары Валентина таки явилась на семейный вечер "Танцев со звездами", они с Костей помирились.

Автор: Ольга Робейко