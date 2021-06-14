Жизель Оливейра показала фото с отдыха.

Бразильская модель, известная своими прогулками на Victoria's Secret Fashion Show 2017 и 2018, Жизель Оливейра обнародовала в Instagram новый снимок.

В кадре девушка позирует в коричневом крошечном купальнике с цепью на талии. Интересно, что снимок был сделан во время отдыха на Гавайских островах.

Стоит отметить, что у Жизель стройная фигура, которую она часто демонстрирует в своем блоге.

"Фотографии с Гавайев, которые я никогда не публиковала", - подписала снимок Оливейра.

Кто такая Жизель Оливейра:

Жизель родилась 7 мая 1993 года в городе Таурус, Бразилия. Она успела засветиться как ангел Victoria's Secret, модель H&M, Forever 21 и даже Moschino. Ее активно продвигает журнал MAXIM.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Диана Могилевич