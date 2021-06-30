Ирина часто демонстрирует свою фигуру.

Российская супермодель, которую подозревают в романе с американским рэпером Канье Уэстом, Ирина Шейк поделилась в Instagram пикантным снимком.

На фото звезда подиума предстала в белых трусиках без бюстгальтера. Также она надела светлые ботинки. При этом девушка повернулась к камере спиной и показала свои ягодицы. Стоит отметить, что у Шейк стройная фигура, которую она часто демонстрирует на своей страничке в соцсети.

За несколько часов фото набрало более 600 тысяч лайков.

"Огненная", "Ты просто идеал", "Канье не может тебя потерять", "Какая ты красивая", - пишут поклонники.

Кто такая Ирина Шейк

Ирина Шейк — российская супермодель и актриса. Она является первой моделью из РФ, появившейся на обложке Sports Illustrated.

В рангах сайта models.com Ирина Шейк значится в списке самых сексуальных моделей и икон индустрии.

В декабре 2016 года впервые приняла участие в показе нижнего белья Victoria’s Secret Fashion Show 2016 в Париже.

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Автор: Диана Могилевич