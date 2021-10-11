Владимир Остапчук поразил своей откровенностью.

Украинский телеведущий Владимир Остапчук опубликовал в инста-сториз фотографию из ванны, на которой он вместе женой Кристиной позируют обнаженными.

В кадре Владимир бреется, а Кристина стоит за ним и делает сэлфи. Такой снимок Остапчук подписал очень лаконично: "Ты - супер секси". Отметим, таким фото он поделился в честь дня рождения своей супруги, которой 10 октября исполнилось 37 лет.

"До сих пор не понимаю, как в такой маленькой и хрупкой девушке может быть столько силы, любви, заботы и жизни. Я тебя безумно люблю и счастлив, что ты моя. С твоим днём!", - написал Остапчук в профиле.

Напомним, Владимир Остапчук обзавелся двухэтажным домом. Сейчас там идет ремонт.

Кто такой Владимир Остапчук

Читайте такжеАlyona Аlyona призналась, что покидает соцсети: "это критично"Владимир Остапчук - украинский актёр, телеведущий, радиоведущий, стендап-комик. Ведущий песенного конкурса Евровидение-2017, ведущий шоу "Маска" на канале "Украина".

У Владимира Остапчука есть сестра-двойняшка Ольга и старший брат Андрей. От первого брака с Еленой Войченко (2007-2020) есть двое детей: дочь Эмилия и сын Эван. С 15 октября 2020 года женат на Кристине Остапчук (Горняк).

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Автор: Диана Могилевич