Сейчас шоумен занимается ремонтными работами, так как от дома там пока только стены.

Украинский телеведущий Владимир Остапчук купил участок, на котором идет строительство двухэтажного дома. Сейчас там пока только голые стены.

"У нас будет дом. Да, такая долгожданная для нас новость. У Остапчуков будет своё семейное гнездышко, юхууу", - написал Остапчук.

Его супруга, нотариус Кристина Горняк также поздравила их с такой грандиозной покупкой.

"Я так рада за нас", - написала девушка.

"Это мощь", "Как это круто. Поздравляю вас", "Счастья вам в новом доме", "Класс", - пишут поклонники в комментариях.

Читайте также Пугачева крутила страстный роман с Розенбаумом - журналист Кто такой Владимир Остапчук

Владимир Остапчук - украинский актёр, телеведущий, радиоведущий, стендап-комик. Ведущий песенного конкурса Евровидение-2017, ведущий шоу "Маска" на канале "Украина".

У Владимира Остапчука есть сестра-двойняшка Ольга и старший брат Андрей. От первого брака с Еленой Войченко (2007-2020) есть двое детей: дочь Эмилия и сын Эван. С 15 октября 2020 года женат на Кристине Остапчук (Горняк).

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Диана Могилевич