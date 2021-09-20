Украинский телеведущий Владимир Остапчук купил участок, на котором идет строительство двухэтажного дома. Сейчас там пока только голые стены.
"У нас будет дом. Да, такая долгожданная для нас новость. У Остапчуков будет своё семейное гнездышко, юхууу", - написал Остапчук.
Его супруга, нотариус Кристина Горняк также поздравила их с такой грандиозной покупкой.
"Я так рада за нас", - написала девушка.
"Это мощь", "Как это круто. Поздравляю вас", "Счастья вам в новом доме", "Класс", - пишут поклонники в комментариях.
Читайте такжеПугачева крутила страстный роман с Розенбаумом - журналистКто такой Владимир Остапчук
Владимир Остапчук - украинский актёр, телеведущий, радиоведущий, стендап-комик. Ведущий песенного конкурса Евровидение-2017, ведущий шоу "Маска" на канале "Украина".
У Владимира Остапчука есть сестра-двойняшка Ольга и старший брат Андрей. От первого брака с Еленой Войченко (2007-2020) есть двое детей: дочь Эмилия и сын Эван. С 15 октября 2020 года женат на Кристине Остапчук (Горняк).
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