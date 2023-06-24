Легендарный американский писатель Стивен Кинг, который также известен как "король ужасов", отреагировал на неспокойную ситуацию в России. Знаменитость убежден, что лидер страны-агрессора ответит по заслугам.
Так, Кинг сделал красноречивый пост в своем Twitter: "Путин посеял ветер. Теперь он должен пожинать бурю. Слава Украине".
Как Стивен Кинг поддерживает Украину
С самого начала полномасштабной войны писатель регулярно публиковал в своем блоге информацию по теме Украины, а также высказывал свою поддержку нашей стране. Он неоднократно говорил, что именно по вине Путина происходят убийства мирных украинских граждан, а также призывал мировое сообщество помочь Украине.
"Держите Украину у себя в сердце и мыслях. Не поддерживайте умиротворителей, которые хотят оставить ее позади", - писал ранее Кинг.
Кроме того, Стивен Кинг рассказывал миру о зверских ракетных ударах по стране. Например, недавно он прокомментировал обстрел Умани.