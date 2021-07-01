На днях Славия показала фото с другим мужчиной.

Недавно украинская певица Славия после развода с Дзидзьо показала фотографию, на которой обнимается с другим мужчиной. Такой снимок она подписала очень лаконично: "Родная душа".

Разумеется, ее поклонников интересовал вопрос, кто же этот незнакомец, в чьи объятия упала певица. Поэтому в инста-сториз Славия рассказала, что это ее брат Владимир, который является чемпионом по карате.

Также девушка рассказала, что с братом они давно не виделись. Жизнь их развела очень давно, еще когда Владимир был ребенком.

"Мы не виделись очень давно. Последний раз, когда мы виделись, он был еще ребенком. Потом судьба нас развела", — написала звезда.

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Автор: Диана Могилевич