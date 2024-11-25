Она до сих пор живет в России.

Телеведущая Оксана Марченко, которая обрела популярность благодаря проектам "Украина имеет талант", "Х-фактор" и другим, а затем с мужем Виктором Медведчуком сбежала в Россию, показалась на новых кадрах.

Так, в сети появился отрывок новой серии "Паломницы", который выходит на российском телеканале.

В кадре Марченко предстала в юбке, кардигане и платке и во время трапезы с паломниками рассказала, что "ощутила себя участницей общины ранних христиан".

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Россияне, конечно же, с восторгом восприняли новую серию и отметили, что ждут новых выпусков.

Отметим, Оксана Марченко с мужем, сыном, невесткой и внуками живет в РФ. Они предали Украину и встали на сторону России, которая развязала на их родине полномасштабную войну.

Кроме того, Марченко неоднократно обращалась к мировым лидерам, чтобы те поспособствовали освобождению ее супруга Виктора Медведчука.

Напомним, ранее продюсер Владимир Завадюк рассказал о работе с Оксаной Марченко.

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