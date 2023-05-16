Участники музыкальной группы похвастались душевным фото.

Украинские артисты Kalush Orchestra, которые победили на Евровидении-2023, посетили Вену. Там они побывали на саммите Austrian World Summit, куда музыкантов позвал легендарный американский актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер.

"Йо! Мы снова встретились с легендой Арнольдом Шварценеггером. Арнольд Шварценеггер пригласил нас сегодня на саммит Austrian World Summit в Вене. Благодарны за приглашение и поддержку Украины! Очень рады снова встретиться и пообщаться с кумиром детства", - сказано в Instagram-блоге Kalush Orchestra.

Отметим, что это уже не первая встреча украинских музыкантов и американского артиста. В прошлом году Kalush Orchestra во время тура по США побывали в Калифорнии, где им удалось пообщаться с кумиром детства. Тогда Шварценеггер рассказал, что впечатлен стойкостью украинцев.

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Реакция соцсетей

"Стали друзьями? Это очень круто!"

"Арни - огонь!"

"Ребята, желаю вам побольше таких фанатов!"

"С нами все супергерои!

Напомним, Kalush Orchestra грандиозно открыли финал Евровидения так, что зал верещал.

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