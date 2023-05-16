Украинские артисты Kalush Orchestra, которые победили на Евровидении-2023, посетили Вену. Там они побывали на саммите Austrian World Summit, куда музыкантов позвал легендарный американский актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер.
"Йо! Мы снова встретились с легендой Арнольдом Шварценеггером. Арнольд Шварценеггер пригласил нас сегодня на саммит Austrian World Summit в Вене. Благодарны за приглашение и поддержку Украины! Очень рады снова встретиться и пообщаться с кумиром детства", - сказано в Instagram-блоге Kalush Orchestra.
Отметим, что это уже не первая встреча украинских музыкантов и американского артиста. В прошлом году Kalush Orchestra во время тура по США побывали в Калифорнии, где им удалось пообщаться с кумиром детства. Тогда Шварценеггер рассказал, что впечатлен стойкостью украинцев.
Реакция соцсетей
- "Стали друзьями? Это очень круто!"
- "Арни - огонь!"
- "Ребята, желаю вам побольше таких фанатов!"
- "С нами все супергерои!
Напомним, Kalush Orchestra грандиозно открыли финал Евровидения так, что зал верещал.