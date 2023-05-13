Они "зажгли" сцену своей легендарной песней.

Победители Евровидения-2022 Kalush Orchestra открыли финал конкурса в этом году. Они презентовали ролик, снятый в киевском метро. На нем можно заметить, что музыканты исполнили свой хит Stefania с артистами из других стран. Кроме того, на пианино во время исполнения песни играла Кейт Миддлтон.

А позже Kalush Orchestra появились на сцене в Ливерпуле, где сейчас проходит конкурс от имени Украины. Зал встретил украинских артистов бурными аплодисментами. Они буквально "зажгли" сцену и зрителей, которые не смогли сдержать своих эмоций от их выступления.

Отметим, солист группы Олег Псюк появился в финале Евровидения в своей любимой розовой панаме, которая стала его талисманом удачи.

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Затем ведущие начали оглашать всех участников Евровидения-2023. В перерывах между их оглашением выступили и группа Go_A, и Джамала, и Тина Кароль, и Верка Сердючка.

Kalush Orchestra победили на Евровидении-2022

Kalush Orchestra принимали участие в конкурсе в 2022 году. Они исполнили песню Stefania, посвященную всем украинским матерям, которые спасали своих детей ото всех ужасов войны. Кроме того, известно, что так зовут маму солиста Олега Псюка.

После своего выступления на Евровидении артисты призвали мир спасти Мариуполь и "Азовсталь", хотя правилами конкурса это было запрещено.

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