Кенан Калав в свое время покорил сердца миллионов телезрительниц.

В 1986 году на экраны вышел легендарный сериал турецкого производства - драма "Королек - птичка певчая". Главный герой Кямран вызывал у зрителей разные эмоции - его и любили, и ненавидели одновременно. Поклонники были убеждены, что после такой заметной роли Кенана Калава ждет большое будущее, однако ошибались. Что сейчас с главным красавчиком культового сериала - читайте в материале.

Кенан Калав: биография

Калав родился в 1961 году в турецко-немецкой семье. Его родители никак не были связаны с культурой и творчеством, сам он решил связать свою жизнь с ресторанным и гостиничным бизнесом, пойдя учиться на соответствующий факультет. После учебы Кенан пошел работать в модельное агентство, где познакомился с "нужными" людьми и решил пробовать себя в кинематографе. Его дебютной работой является фильм "Беспомощный" 1976 года. Тогда будущему актеру было всего 15 лет!

Кенан Калав в сериале "Королек - птичка певчая"

Огромная популярность и тысячи поклонников (скорее поклонниц) по всему миру пришли к Кенану лишь в 1986 году с выходом турецкого сериала "Королек - птичка певчая". Там ему досталась главная роль красавчика Кямрана.

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После такого громкого проекта фанаты надеялись увидеть актера еще во многих сериалах, однако в 1987 году он снялся в "Ночи греха" и пропал. Причиной стала звездная болезнь, которая привела к серьезным последствиям - наркотической зависимости. В 1990 годах его поймала каталонская полиция с крупной партией наркотиков, за что Калава отправили в тюрьму на целых десять лет.

Частично его спасли многочисленные письма благодарных фанатов и поклонников - приговор уменьшили, и уже спустя шесть лет тюрьмы Кенан Калав вышел на свободу.

Кенан Калав сейчас

Он покончил и с наркотиками, и с кино. В Барселоне Кенан решил воспользоваться полученной специальностью и открыл ресторан. Там он живет и по сей день вместе со своей женой Несрой.

Напомним, как выглядит актриса, сыгравшая Фериде в сериале "Королек - птичка певчая".

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