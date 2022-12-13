Айдан Шенер в свое время занимала призовые места на всех конкурсах красоты, в которых принимала участие, но сегодня о ней мало что слышно.

В 1986 году вышел турецкий сериал "Королек - птичка певчая", который приковал к телеэкранам миллионы зрителей. Красавица Фериде, которую сыграла Айдан Шенер, стала кумиром. Поклонники были поражены силой и независимостью ее героини, которая с гордостью прошла через все трудности. Что сейчас с этой актрисой? Как она выглядит и чем занимается - читайте в материале УНИАН.

Айдан Шенер: биография

Девочка родилась в не очень богатой турецкой семье. Несмотря на сложную жизнь, родители пытались дать юной Айдан все, что могли. С ранних лет окружающие замечали ее необычную красоту, поэтому мама с папой мечтали о славе для дочери.

Известность и публика стали частью жизни девочки еще в юные годы, когда она победила в детском конкурсе красоты "Мисс Турция". В 1981 году она представила свою страну на "Мисс Мира", заняв призовое место. С тех пор модельная карьера стремительно развивалась.

Видео дня

Великолепные внешние данные Шенер не оказались незамеченными и кинорежиссерами. В 1983 году она сыграла в своей дебютной роли в сериале "Маленький начальник".

Но настоящую славу подарила главная роль в нашумевшей мелодраме "Королек - птичка певчая" в 1986 году.

История молодой учительницы, сбежавшей от своего жениха, и сумевшей покорить своим достоинством, внесла Айдан Шенер в число легенд турецкого кинематографа.

Айдан Шенер сейчас

На данный момент Айдан уже не так часто появляется на экранах в сериалах и фильмах. Последняя ее знаковая роль была в 2017 году в сериале "Дениз в моем сердце". Известно, что с 2016 года Шенер занимается благотворительностью.

Как Айдан Шенер выглядит сейчас

Судя по фотографиям в ее Instagram-блоге, 59-летняя актриса по утрам пьет какой-то "омолаживающий эликсир". Она нередко публикует снимки в коротких шортах, юбках или в купальниках.

Напомним, в сети показали, как в реальной жизни одевается Нигяр из "Великолепного века".

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