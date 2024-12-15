57-летний мужчина до сих пор в больнице.

Стало известно, как чувствует себя сейчас экс-участник группы DZIDZIO Лесик, у которого недавно остановилось сердце прямо на сцене.

По словам журналистки Марии Панчишин, состояние музыканта стабилизировалось. Более того, мужчина даже уже попросил гитару и пытается шутить.

"Вышла только что от Лесика. Счастливая! Слава Богу, состояние как будто стабилизируется. Врачи и в дальнейшем делают все возможное, и повторяют, что случая такого они еще не встречали, и им просто остается наблюдать за тем, как восстанавливается мозг. Поэтому не имеем права не верить в чудо и дальше. Он измучен, но пробует улыбаться и шутить. Даже попросил гитару. Сказал, что снимать его не надо пока" - написала Мария в своем Facebook.

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Панчишин также добавила, что нужно дальше поддерживать музыканта и желать ему скорейшей поправки.

Что известно об инциденте с Лесиком

5 декабря Лесик должен был выступить на концерте певицы Натальи Бучинской. Музыкант планировал спеть три композиции, но у него произошла остановка сердца. Мужчина упал прямо на сцене. Медики оперативно оказали ему первую помощь и отвезли в реанимацию. По словам его жены, несколько часов врачам не удавалось восстановить его сердцебиение, но позже артист пришел в себя.

Напомним, ранее певица Наталка Карпа рассказала детали о состоянии Лесика после остановки сердца.

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