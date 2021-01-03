Соня Евдокименко порадовала поклонников новым снимком.

Внучка известной певицы Софии Ротару, Соня Евдокименко, опубликовала в Instagram новую фотографию.

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На снимке девушка лежала обнаженной в кровати. При этом она накрылась одеялом. Одну руку Соня положила за голову, а второй придерживала книгу. Вероятно, после празднования Нового года девушка захотела немного отдохнуть и посвятить время саморазвитию.

"Очень красивая", "Шикарная во всем", "Красота у вас от Бога", - написали поклонники

Кто такая Соня Евдокименко:

Соня Евдокименко - украинская певица и модель, а также внучка известной певицы Софии Ротару

Ее подругой детства была Соня Киперман, дочь певицы Веры Брежневой

Также она с подросткового возраста участвовала в показах, снималась для глянцев

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Автор: Диана Могилевич