Соня Евдокименко поразила фанатов / instagram.com/iamsofiaeve
Внучка известной певицы Софии Ротару, Соня Евдокименко, опубликовала в Instagram новую фотографию.
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На снимке девушка лежала обнаженной в кровати. При этом она накрылась одеялом. Одну руку Соня положила за голову, а второй придерживала книгу. Вероятно, после празднования Нового года девушка захотела немного отдохнуть и посвятить время саморазвитию.
"Очень красивая", "Шикарная во всем", "Красота у вас от Бога", - написали поклонники
Соня Евдокименко поразила фанатов / instagram.com/iamsofiaeve
Кто такая Соня Евдокименко:
- Соня Евдокименко - украинская певица и модель, а также внучка известной певицы Софии Ротару
- Ее подругой детства была Соня Киперман, дочь певицы Веры Брежневой
- Также она с подросткового возраста участвовала в показах, снималась для глянцев
- Специалисты сравнивали Соню с юной Синди Кроуфоррд, пророча девушке блестящую карьеру модели
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