СолоХа считает, что голосование не было правдивым.

Украинская певица СолоХа, которая подавала заявку на нынешний Нацотбор на "Евровидение-2025", но не попала в лонглист, заговорила о нечестности на конкурсе. Артистка заявила, что голосование на шоу было ненастоящим и ответила, хотела ли бы снова попробовать свои силы в конкурсе.

Исполнительница и раньше возмущалась тем, что не попала в финал Нацотбора. Однако на этот раз в интервью для "33 вопроса от Люкс ФМ" она отметила, что из-за коррупции в Украине считает, что и на шоу все было нечестно.

Она убеждена, что при выборе представителя Украины на Евровидении голосование было фиктивным и якобы все было спланировано заранее. А на вопрос Евгения Фешака о том, примет ли она еще раз участие в шоу, СолоХа намекнула, что больше не будет подавать заявку в следующем году.

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"Я поняла, что конкурс нечестный. Я не верю во все эти голосования. Наша страна очень коррумпирована во всех вопросах. Но я буду верить в лучшее", - отметила звезда.

Тереза Балашова (настоящее имя СолоХи) добавила, что невозможно проверить все голоса и набраны ли они честным путем. Поэтому у нее есть сомнения относительно честности при выборе победителя.

"Мне кажется, голосование... Как мы можем проверить? Вот скажите, как это возможно проверить? Я не знаю...", - сказала певица.

Отметим, что финал "Евровидения-2025" состоится 17 мая в швейцарском городе Базель. Украину на международной арене представит группа Ziferblat с песней "Bird of Pray".

Напомним, ранее Тина Кароль ответила на возмущение СолоХи относительно ее отсутствия в лонглисте Нацотбора на Евровидение. Знаменитость объяснила, чего не хватило коллеге, чтобы принять участие в конкурсе и дала ей совет относительно ее песен.

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