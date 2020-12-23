Ротару молодеет на глазах / instagram.com/sofiarotaru.official
Сын знаменитой певицы Софии Ротару, продюсер Руслан Евдокименко опубликовал в Instagram фотографию со своей звездной мамы.
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На фото Ротару предстала в красной блузке и массивных золотых цепях на шее. Она нанесла яркий макияж, а волосы уложила в аккуратную укладку. Стоит отметить, что на этом фото 73-летняя певица вовсе не выглядит на свой возраст. Такое ощущение, что она молодеет на глазах.
"София Михайловна красавица", "Самая лучшая", "Наша королева", - написали фанаты.
Ротару молодеет на глазах / instagram.com/rus_evdokimenko
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