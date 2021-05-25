Пара провела выходные в особняке в Майами.

Певица Дженнифер Лопес провела уикенд со своим экс-возлюбленным оскароносным актером Беном Аффлеком. Пара отдыхала в особняке в Майами.

Папарацци "застукали" их, когда они вышли на балкон. Дженнифер ходила в голубом платье длины миди, а Аффлек - в штанах и футболке.

Эти фотографии только подогрели слухи о воссоединении пары. Напомним, что они начали встречаться в 2002 году после знакомства на съемках фильма "Джильи". В ноябре 2002-го пара обручилась и готовились пожениться в сентябре 2003 года. Но уже через два года пара рассталась, так и не сыграв свадьбу.

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Автор: Диана Могилевич