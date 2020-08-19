Представлен трейлер к детективной драме "Смерть на Ниле"

Премьера фильма состоится 23 декабря 2020 года.

Детективная драма "Смерть на Ниле" расскажет о том, что после раскрытия убийства в "Восточном экспрессе" Эркюль Пуаро отправляется в Египет, где прямо на Ниле страсти внутри любовного треугольника привели к убийству.

Стоит отметить, что фильм снят по одноименному роману Агаты Кристи. Также он является продолжением фильма "Убийство в "Восточном экспрессе"" 2017 года.

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Автор: Диана Могилевич