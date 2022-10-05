Маркс Толкач уверен, что смерть артиста была выгодна его концертному директору, так как он завещал ему все свое имущество.

Российский артист Борис Моисеев все свое наследство завещал концертному директору Сергею Гороху, а своего родного брата оставил без копейки. Но Маркс Толкач не готов с этим смириться.

Толкач в комментарии росСМИ заявил, что будет подавать в суд на Гороха, чтобы получить свою долю наследства, несмотря на завещание покойного брата.

"В смерти виноват Горох. Он уже захватил квартиру в Москве Бориса, вывез все его имущество. Он был заинтересован в скорейшей смерти Бориса... Он вывез все картины, все богатство и имущество, бриллианты он вывез... Я единственный его родной, никаких детей и племянников у него нет... Я нанимаю адвокатов и мы будем открывать это дело и будем обращаться по всем вопросам", - сказал Маркс Толкач. Видео дня

Он добавил, что Сергей Горох изолировал Моисеева от него. По словам брата покойного, полтора года он не мог даже созвониться с артистом, так как концертный директор забрал у него телефон.

Смерть Бориса Моисеева

Борис Моисеев умер на 69 году жизни 27 сентября 2022 года. Сообщается, что у него остановилось сердце.

Известно, что в своем завещании Моисеев переписал имущество на концертного директора Сергея Гороха. Позже в СМИ появилась информация о том, что смерть артиста могла быть насильственной.

Вас также могут заинтересовать новости: