По ее словам, она научилась быть более экономной.

Украинская певица Слава Каминская рассказала, за какие деньги уже больше года живет в Нидерландах. По ее словам, в Украине она откладывала деньги на светлое будущее, а получилось, что на "черный день". Виной тому полномасштабное вторжение России в Украину.

Поэтому, переехав за границу, ей пришлось тратить свои сбережения. Но как отметила певица в интервью УНИАН, она стала более экономной, так как европейцы показали ей, что можно хорошо жить без излишеств.

"Как ни странно, но трачу здесь я намного меньше, чем в Украине. Пришло понимание, что многие вещи нам попросту не нужны или искусственно навязаны. Я наблюдаю за тем, как европейцы живут просто и без излишеств, и сама этому с удовольствием учусь — такой минимализм крайне заразителен. В Нидерландах не заморачиваются, в чем ходить — даже это стало для меня откровением, и помогло со временем чувствовать себя свободнее. А основная статья расходов очевидна: дети", - рассказала Каминская.

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Она добавила, что свои сбережения тратит не только на себя и детей, но и помогает ВСУ. Кроме того, у нее есть цели и планы, связанные с творчеством. Поэтому на это деньги тоже потребуются.

"Речь не идет только о том, чтобы проесть здесь сбережения. У меня есть идеи, есть определенные цели и творческие задачи — и сейчас я, как и многие артисты, начинаю новый путь", - добавила знаменитость.

Напомним, ранее Слава Каминская публично вступилась за русский язык. Она поддержала Макса Барских, на которого во время концерта вызвали полицию из-за русскоязычных песен.

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