По словам певицы, уже три года Пасха становится для нее трагической.

Украинская певица Слава Каминская рассказала, что российские оккупанты обстреляли ее родную Одессу в годовщину смерти ее отца. Произошло это накануне светлого праздника Пасхи.

По словам певицы, уже третий год подряд Пасха становится для нее трагической.

"Два года назад я узнала, что у моего отца случился инсульт, а потом обнаружили онкологию. Это был светлый праздник Пасхи. Через год после операций, восстановления и огромного желания жить инсульт произошел снова. Это произошло в ночь светлого праздника Пасхи", – написала Каминская.

Она добавила, что особенно тяжело переживает обстрел Одессы, ведь этот город у нее ассоциируется с отцом. Также Каминская призвала оккупантов покинуть Украину.

"Оставьте нас в покое. Мы не хотим к вам. У вас же ничего святого! Ничего! Ненавижу", – добавила Каминская.

Напомним, ранее Каминская с детьми вышла на центральную площадь Амстердама и подняла украинский флаг.

Вас также могут заинтересовать новости: