Ведущий считает, что у певца много перспектив в Украине.

Известный украинский ведущий и блогер Слава Демин высказался о молдавском певце Дане Балане, который на днях вернулся в Украину. Интервьюер поделился мыслями относительно перспектив артиста здесь и, чью позицию в украинском шоу-бизнесе он может занять.

Как известно, певец довольно популярен в Украине и даже был тренером в проекте "Голос страны". Однако после начала полномасштабного вторжения выехал за границу. Балан 28 июня опубликовал видео, которым изрядно заинтриговал поклонников. В частности, исполнитель показал, как он катается на велосипеде среди гор в Буковеле.

По мнению Демина, Дан может занять место беглеца Олега Винника в украинском шоу-бизнесе. Пока один отсиживается в Германии уже третий год, другой может забрать его женскую аудиторию. Вероятно, молдавский артист планирует вернуть свою былую популярность в Украине, ведь уже запланировал концерт в Одессе в июле.

Видео дня

"До сих пор так и не появился тот артист, который массово нравится девушкам 40+. И при правильном маркетинге и песнях, Дан может стать этим артистом. У нас есть певцы, которые претендуют на звание "краш волчиц", но пока их пиар не работает на должном уровне. Песни знаем, а вот артиста как личность - нет. Поэтому, следим следующие полгода за творчеством Дана и поймем, сможет ли он", - поделился мыслями Слава в своем Telegram-канале.

В дополнение, ведущий отметил, что сейчас Балан активно изучает украинский язык. Он убежден, что у исполнителя есть немало возможностей для развития в Украине.

"У него большая перспектива в украинском шоу-бизнесе. Это факт", - добавил Демин.

Напомним, ранее известная украинская ведущая Неля Шовкопляс высказалась о беглецах Яме и Виннике. Она ответила, будет ли предателям место в Украине после победы.

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