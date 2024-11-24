Известный телеведущий Слава Демин поразил поклонников фотографиями с зимнего отдыха в Карпатах, где он проводит время вместе с бывшей женой Ксенией Мищенко и их сыном Владом.
Несмотря на развод, Слава и Ксения сохранили теплые отношения и продолжают совместно воспитывать сына. Они вместе наслаждаются зимними развлечениями, играют в снежки и любуются пейзажами.
"Решили эти выходные провести втроем", - написал Слава под фото.
Ведущий неоднократно подчеркивал важность сохранения дружеских отношений с бывшей женой ради благополучия их сына.
Он считает, что ребенок должен чувствовать любовь и поддержку обоих родителей, даже если они больше не являются супругами.
Слава Демин известен своей откровенностью и искренностью с поклонниками. Он не скрывает подробностей своей личной жизни, делясь как радостными, так и грустными моментами.
После развода ему приписывали романы со многими известными женщинами, но официально он не подтверждал никаких отношений.
Сейчас Слава сосредоточен на воспитании сына и карьере. Он продолжает работать на телевидении и радио, а также активно ведет свой блог в Instagram.
Напомним, Слава Демин назвал худших интервьюеров.