Слава Демин наслаждается зимними каникулами с семьей.

Известный телеведущий Слава Демин поразил поклонников фотографиями с зимнего отдыха в Карпатах, где он проводит время вместе с бывшей женой Ксенией Мищенко и их сыном Владом.

Несмотря на развод, Слава и Ксения сохранили теплые отношения и продолжают совместно воспитывать сына. Они вместе наслаждаются зимними развлечениями, играют в снежки и любуются пейзажами.

"Решили эти выходные провести втроем", - написал Слава под фото.

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Ведущий неоднократно подчеркивал важность сохранения дружеских отношений с бывшей женой ради благополучия их сына.

Он считает, что ребенок должен чувствовать любовь и поддержку обоих родителей, даже если они больше не являются супругами.

Слава Демин известен своей откровенностью и искренностью с поклонниками. Он не скрывает подробностей своей личной жизни, делясь как радостными, так и грустными моментами.

После развода ему приписывали романы со многими известными женщинами, но официально он не подтверждал никаких отношений.

Сейчас Слава сосредоточен на воспитании сына и карьере. Он продолжает работать на телевидении и радио, а также активно ведет свой блог в Instagram.

Напомним, Слава Демин назвал худших интервьюеров.

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