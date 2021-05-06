Модель показала фото / instagram.com/da_astafieva
Украинская певица и модель Даша Астафьева обнародовала в социальной сети Instagram новый снимок, на котором предстала в уже привычном откровенном образе.
Читайте такжеПолуголая Билли Айлиш установила рекорд в Instagram
Девушка позировала на кровати в кожаном черном белье. При этом она сделала черно-белое фото, но сочности оно не потеряло из-за этого.
"Сладкие мечты", - лаконично подписала фото певица.
"Как всегда, высший пилотаж", "Нельзя быть такой идеальной", "Шикарная леди", "Вдохновение", "Потрясающая", "Сексуально", - пишут поклонники.
Модель показала фото / instagram.com/da_astafieva
Вас также могут заинтересовать новости:
- Дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса выходит замуж: невеста показала кольцо (фото, видео)
- Голливудский актер Марк Уолберг шокировал располневшей фигурой (фото)
- "Нереальная": Надя Дорофеева в мини-платье восхитила сеть
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram