Звезда позировала в постели.

Украинская певица и модель Даша Астафьева обнародовала в социальной сети Instagram новый снимок, на котором предстала в уже привычном откровенном образе.

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Девушка позировала на кровати в кожаном черном белье. При этом она сделала черно-белое фото, но сочности оно не потеряло из-за этого.

"Сладкие мечты", - лаконично подписала фото певица.

"Как всегда, высший пилотаж", "Нельзя быть такой идеальной", "Шикарная леди", "Вдохновение", "Потрясающая", "Сексуально", - пишут поклонники.

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Автор: Диана Могилевич