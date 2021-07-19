По словам голливудской звезды, ситуация сейчас изменилась и женщины любого возраста имеют много прекрасных возможностей, в том числе в кино.

Известная американская актриса Скарлетт Йоханссон обвинила киноиндустрию в гиперсексуализации ее ролей мужчинами-режиссерами.

Звезда фильмов Marvel отметила, что начала сниматься в кино еще будучи подростком, и уже тогда ее типаж делали гиперсексуализированным, пишет The Sun.

"Когда я только начинала карьеру лет в 20, и даже в подростковые годы, я чувствовала, меня заставляют чувствовать себя гиперсексуальной, что, я думаю, в то время казалось нормальным для всех. И хотя это не было частью моего собственного нарратива, это амплуа было создано для меня группой мужчин в индустрии", - сказала Йоханссон.

По ее словам, ситуация сейчас изменилась и женщины любого возраста имеют много прекрасных возможностей, в том числе в кино.

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Автор: Александр Топчий