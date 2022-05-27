Денис Повалий осуждает войну в Украине.

Украинский музыкант Денис Повалий с первых дней вторжения РФ в Украину осуждает убийственную войну. Несмотря на то, что он вместе с женой и ребенком сейчас находится в Испании, он продолжает поддерживать нашу страну.

Так, Повалий сменил свою аватарку в Instagram. Если ранее там было его фото, то сейчас картинка с призывом остановить войну в Украине.

Также недавно он опубликовал песню Another day, которую написал еще в 2015 году, спустя год после начала войны на Донбассе.

Стоит отметить, что пока Денис Повалий поддерживает Украину, его звездная мама Таисия Повалий продолжает молчать и выступать на концертах в России.

Напомним, ранее Денис Повалий открестился от мамы, которая плясала перед россиянами на День Победы.

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