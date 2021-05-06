Украинская певица и телеведущая, которая вот уже несколько лет живет и работает в РФ, Регина Тодоренко показала в инста-сториз фото с больницы.
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"Не поверите, где я сегодня сплю. В больнице. Все будет хорошо", - подписала фото девушка.
При этом девушка не назвала причину госпитализации. Также неизвестно, почему в медучреждение попал ее супруг Влад Топалов.
Также недавно Регина рассказывала о том, что врачи обнаружили у нее редкое заболевание кожи витилиго. В связи с болезнью у нее на коленке появилось пятно.
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