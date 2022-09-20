Украинская блогерша София Стужук похвасталась своим кольцом. Она во второй раз выходит замуж. Избранником Сони стал некий Антон из Риги. Предложение он сделал блогерше на фоне Эйфелевой башни.
"Самое уверенное и прекрасное "да" в моей жизни", - написала невеста, опубликовав счастливое фото со своим женихом.
Известно, что София Стужук вместе с Антоном уже 10 месяцев. Они познакомились в ночном клубе. Сейчас сама Соня со своими тремя детьми живет в Латвии у возлюбленного.
Напомним, о семье Софии Стужук начали активно говорить осенью 2020 года. Тогда она прибывала в процессе развода с фитнес-тренером Дмитрием Стужуком. Общественность потрясла новость о том, что он скончался из-за осложнений после коронавируса. Сама блогерша в коронавирус не верила, и говорила об этом своим подписчикам. Несмотря на развод, о смерти супруга Стужук сообщила лично.
Также УНИАН писал, что недавно блогерша Стужук отреагировала на "черный список" знаменитостей из-за войны в Украине.
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