Ее супруг Дмитрий Стужук умер осенью 2020 года из-за осложнений на фоне коронавируса.

Украинская блогерша София Стужук похвасталась своим кольцом. Она во второй раз выходит замуж. Избранником Сони стал некий Антон из Риги. Предложение он сделал блогерше на фоне Эйфелевой башни.

"Самое уверенное и прекрасное "да" в моей жизни", - написала невеста, опубликовав счастливое фото со своим женихом.

Известно, что София Стужук вместе с Антоном уже 10 месяцев. Они познакомились в ночном клубе. Сейчас сама Соня со своими тремя детьми живет в Латвии у возлюбленного.

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Напомним, о семье Софии Стужук начали активно говорить осенью 2020 года. Тогда она прибывала в процессе развода с фитнес-тренером Дмитрием Стужуком. Общественность потрясла новость о том, что он скончался из-за осложнений после коронавируса. Сама блогерша в коронавирус не верила, и говорила об этом своим подписчикам. Несмотря на развод, о смерти супруга Стужук сообщила лично.

Также УНИАН писал, что недавно блогерша Стужук отреагировала на "черный список" знаменитостей из-за войны в Украине.

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