Психолог объясняет, что это - поза сильной женщины, готовой броситься в бой в любую минуту.

Фото первой леди Украины Елены Зеленской на обложке Vogue стало едва ли не самым обсуждаемым в сети с начала полномасштабного вторжения РФ. Им искренне восхищаются и откровенно критикуют.

Кроме того, после такого шума, которого наделала фотография, в сети запустили флешмоб с хештегом #sitlikeagirl. Ведь многих женщин возмутила претензия со стороны "традиционалистов" к той позе, в которой сидит первая леди.

Отметим, автор фотографии - известная Энни Лейбовиц. Для съемки она приехала в Киев.

"Она о свободе, она - о смелости и о выборе. Елена Зеленская показывает, что женщины отходят от шаблона, мы не будем наследовать какие-то навязанные стереотипы, правила, принципы", - объясняет в эфире проекта FreeДом позу Зеленской физиономист и психолог Наталья Марченко.

По словам эксперта, критикуют первую леди Украины неуверенные в себе люди, которые таким путем пытаются поднять свою самооценку. Она добавила, что было бы странно, если бы жена президента демонстрировала на фотосессии "суперфешн" в момент, когда в стране война.

Психолог объясняет, что это - поза сильной женщины, готовой броситься в бой в любую минуту. Она готова защищать, действовать, обороняться.

Ранее Зеленская отреагировала на критику, которую получила после публикации в глянце Vogue их с мужем фотосессии. Она отметила, что иногда ей неприятна форма, в которой эту критику высказывают, но "демократия на то и является демократией".

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