Алина Маслова заверила, что сама уехала из Украины в новогоднюю ночь и ее никто не выдворял

Блогерша Алина Маслова, которая неоднократно светилась в Москве, рассказала, как украинские правоохранители пришли к ней во время отдыха в Карпатах. Она пожаловалась на "интенсивный" допрос и "принуждение" к осуждению Российской Федерации.

Девушка в соцсети Instagram рассказала, что сделала своей маме и дочери сюрприз, поэтому 30 декабря отправилась в Карпаты. После заселения в отель блогерша опубликовала видео с гор.

"Моя аудитория очень тепло отреагировала. Все были рады меня видеть. Оказалось, у меня очень много подписчиков из Украины, и все такие "добро пожаловать". Я была очень рада, но потом все пошло не так", - поделилась девушка.

Она пожаловалась на жесткий хейт, потому что у нее Instagram много видео, снятых в Москве. При этом она призналась, что действительно последние месяцы провела в столице страны-агрессорки.

Уже 31 декабря к ней пришли правоохранители, поэтому вместо лыж ей пришлось показывать свои документы. По ее словам, была уверена, что нет проблем с документами и пребывание в Украине законно.

"Я - молдаванка, я могу здесь находиться", - подчеркнула Маслова.

Девушка заверила, что к ней пришли "пять-шасть работников СБУ с автоматами". Правоохранители ее "очень сильно интенсивно" допрашивали. Кроме того, у "туристки" забрали телефон и просмотрели ее переписки, а также задали "очень много политических вопросов".

"Потом мне сказали, что у полиции есть информация, что на меня готовится покушение в 11 вечера в новогоднюю ночь. То, что есть компания людей, которые очень агрессивно настроены и не хотят разбираться, в чем правда и в чем неправда", - заявила блогерша.

Также она добавила, что из-за готовящегося "нападения" ей было "опасно" оставаться в Украине, но ее никто из страны не выгонял.

"На меня очень сильно надавили, и сказали на видео записать такие слова, что я как бы выступаю против России", - пожаловалась Маслова.

В результате девушка вместе с дочкой и мамой встретила Новый 2024 год на заправке, работники которой угостили "туристов".

Скандал с Масловой в Карпатах - что известно

Журналист Виталий Глагола сообщил, что блогерша Алина Маслова приехала отдыхать в Карпаты. На горнолыжном курорте "Драгобрат" ее посетили сотрудники СБУ.

На обнародованных видео девушка в слезах извиняется перед украинцами за то, что никак не идентифицирует геноцидную российскую войну против украинского народа. По ее словам, это "политический вопрос", из-за которого она не хочет "разделять любовь" к Украине и России.

При этом журналист отметил, что для Масловой отдых закончился после встречи с сотрудниками СБУ.

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