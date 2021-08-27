Музыкант Владимир Бурдин в реанимации.

Один из основателей советской и российской рок-группы "Смысловые галлюцинации" Владимир Бурдин впал в кому.

Об этом сообщается в его группе в запрещенной в Украине соцсети "ВКонтакте".

"Владимир Бурдин в реанимации 14-й больницы города Екатеринбурга, в коме. Не теряем надежды, что выкарабкается", – отмечается в сообщении.

По словам брата музыканта, у Владимира 80% поражения легких, пишет E1.ru.

"У него крайне тяжелое состояние, повреждено 80% легких, он на ИВЛ. Но что хуже, сильно поврежден мозг. Пока COVID-19 не подтвердили, как мы поняли, еще не пришел тест. Но, скорее, это он. В больнице есть знакомые врачи, общались с заведующим отделением. Делают что могут. Оборудование у них очень современное и хорошее, но состояние у него крайне тяжелое", – рассказал Тимофей Бурдин.

Владимир Бурдин: что о нем известно

Владимир Бурдин – российский музыкант и поэт.

Читайте такжеВ сети показали шокирующее видео с истощенной МакSим: весит 30 килограммов и еле ходитБыл участником "Смысловых галлюцинаций" с 1989 по 1993 год. В настоящее время музыкант занимается сольной карьерой.

Кроме "Смысловых галлюцинаций", его песни исполняли такие группы, как "Пилот", "Ковчег", "Синтаксис", "Неправильные пчелы", "Группа альтернативного попса", "Панки по пьянке" и "Близкие покойного".

Автор: Катерина Шварц