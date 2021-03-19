За актера, как за главного защитника планеты от инопланетян, проголосовали телезрители.

Известный американский актер Арнольд Шварценеггер согласился возглавить человеческое сопротивление в случае атаки инопланетян на Землю.

Читайте такжеАрнольд Шварценеггер перенес операцию на сердце (фото)Соответствующее заявление он сделал Twitter.

«Хочу поблагодарить людей за их веру в меня. Готов служить» - отметил он.

Вторжение инопланетян: топ «защитников» Земли

Заявлению Шварценеггера предшествовал опрос телеканала Blaze о выборе знаменитости, которой можно доверить звание защитника Земли от пришельцев.

В топ попали несколько актеров, сражавшихся с инопланетянами в кино и сериалах. Среди них:

Уилл Смит («День независимости» и «Люди в черном»),

Сигурни Уивер («Чужой»),

Дэвид Духовны («Секретные материалы»)

Кроме того, в списке были Дэвид Аттенборо, Брюс Уиллис, Том Круз, Харрисон Форд, Сигурни Уивер, Дональд Трамп, Джиллиан Андерсон, Никола Стерджен, Крис Пратт.

Больше всего голосов получил Арнольд Шварценеггер.

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Автор: Катерина Шварц