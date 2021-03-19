Известный американский актер Арнольд Шварценеггер согласился возглавить человеческое сопротивление в случае атаки инопланетян на Землю.
Читайте такжеАрнольд Шварценеггер перенес операцию на сердце (фото)Соответствующее заявление он сделал Twitter.
«Хочу поблагодарить людей за их веру в меня. Готов служить» - отметил он.
Вторжение инопланетян: топ «защитников» Земли
Заявлению Шварценеггера предшествовал опрос телеканала Blaze о выборе знаменитости, которой можно доверить звание защитника Земли от пришельцев.
В топ попали несколько актеров, сражавшихся с инопланетянами в кино и сериалах. Среди них:
- Уилл Смит («День независимости» и «Люди в черном»),
- Сигурни Уивер («Чужой»),
- Дэвид Духовны («Секретные материалы»)
Кроме того, в списке были Дэвид Аттенборо, Брюс Уиллис, Том Круз, Харрисон Форд, Сигурни Уивер, Дональд Трамп, Джиллиан Андерсон, Никола Стерджен, Крис Пратт.
Больше всего голосов получил Арнольд Шварценеггер.
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram