Ведущий и его жена сумели найти выход из непростой ситуации.

Известный украинский ведущий Тимур Мирошниченко едва не попал впросак, когда возвращался в Украину после Евровидении, которое проходило в Великобритании. Неприятности настигли его на польской границе.

Подробной информацией о ситуации в Stories поделилась жена Мирошниченко. Она рассказала, что в тот день она сильно плакала.

"Когда мы приехали на границу, оказалось, что у нас 2 дня назад закончилась грин-карта. Потому что когда Тим покупал, то планировал вернуться в Украину 15.05. Затем попросили провести UAday в Каннах, и он задержался. И забыл", - написала Инна Мирошниченко.

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Также она рассказала, что за это семье выписали штраф. Им требовалось сразу заплатить 7 тысяч злотых (примерно 65 тысяч гривень). Однако, таких денег у Мирошниченко с собой не было.

"Но главная проблема, что банк на границе Краковец не принимал карточки! Нужно было 7 тысяч злотых наличными. Уезжать нельзя. Машине запрещено движение. И вот стоим мы на границе, а они говорят: "Либо сейчас платите наличными, либо мы эвакуируем автомобиль и запрещаем вам выезд". А нам нужно срочно во Львов на мероприятие", - вспомнила жена ведущего.

Впрочем, им все равно удалось найти деньги. Мирошниченко пришлось обращаться к друзьям и родным. За четыре часа необходимую сумму все же собрали.

Кто такой Тимур Мирошниченко

Украинскому комментатору и ведущему 37 лет. Он работает во многих проектах, в том числе на 1+1. У Мирошниченко двое детей. Жена ведущего, Инна Мирошниченко, в 2018 году родила дочь, а в 2020 году - сына.

Недавно стало известно, что ведущий начал процесс усыновления ребенка. На фоне войны многие дети остались без родителей, поэтому они решили оформить опекунство.

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