Шоумен больше не общается со своими знакомыми из России.

Украинский шоумен Дмитрий Танкович рассказал, что у него были знакомые в России, но после вторжения РФ в Украину он перестал с ними общаться.

В интервью "Зірковому шляху" он признался, что прервал общение со знакомыми, так как они не хотят ничего слышать о войне в Украине.

"У меня были некоторые знакомые и в России. Были. Потому что когда началась война, я понял, что они ничего не хотят слышать, они трусливы. И я могу сейчас сказать – я презираю эту нацию, я презираю россиян, потому что я считаю их трусами", – заявил Танкович.

Также Танкович рассказал, что сейчас выступает на благотворительных концертах в европе, но поскорее хочет вернуться в Киев. По его словам, лучше испытывать страх в Киеве, чем стыд за границей.

Напомним, известные украинские певцы и комики объединились, чтобы помочь украинцам.

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