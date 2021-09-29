Аудиторию фанатов озадачила реальная внешность Королевой.

Певица украинского происхождения Наталья Королева, которая живет и выступает в России, разочаровала фанатов внешним видом.

Королева выложила очередное видео, в котором поделилась творческими планами на ближайшее будущее.

В Instagram певицы ее пресс-служба анонсировала "новое невероятное шоу", поблагодарив всех причастных к организации мероприятий. Авторы в заметке, в частности, вспомнили о прошлом СССР, назвав его "добрым и удивительным".

"Наташа лично приглашает на наше невероятное шоу. Никто не останется равнодушным этими вечерами! Вы окунетесь в атмосферу сказки, которая перенесет вас в наше, такое доброе, такое наивное, такое чистое и удивительное прошлое! В страну, которой больше нет", – пишет пресс-служба певицы.

Зато аудиторию фанатов озадачила реальная внешность Королевой. Пользователи отметили непропорциональность лица и заподозрили звезду в неудачной пластике.

Наташа, у вас одна щека шире другой. Косметологи не очень

Все лицо уже перекошено, остановись

Наталка замороженная, не стареет.

Какое некрасивое видео. В каком-то мультфильме видел такого поросенка.

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Автор: Виолетта Орлова