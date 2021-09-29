Певица украинского происхождения Наталья Королева, которая живет и выступает в России, разочаровала фанатов внешним видом.
Королева выложила очередное видео, в котором поделилась творческими планами на ближайшее будущее.
В Instagram певицы ее пресс-служба анонсировала "новое невероятное шоу", поблагодарив всех причастных к организации мероприятий. Авторы в заметке, в частности, вспомнили о прошлом СССР, назвав его "добрым и удивительным".
"Наташа лично приглашает на наше невероятное шоу. Никто не останется равнодушным этими вечерами! Вы окунетесь в атмосферу сказки, которая перенесет вас в наше, такое доброе, такое наивное, такое чистое и удивительное прошлое! В страну, которой больше нет", – пишет пресс-служба певицы.
Зато аудиторию фанатов озадачила реальная внешность Королевой. Пользователи отметили непропорциональность лица и заподозрили звезду в неудачной пластике.
- Наташа, у вас одна щека шире другой. Косметологи не очень
- Все лицо уже перекошено, остановись
- Наталка замороженная, не стареет.
- Какое некрасивое видео. В каком-то мультфильме видел такого поросенка.
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